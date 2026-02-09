إعلان

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتب : مصراوي

03:52 م 09/02/2026

البورصة المصرية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.52 % عند مستوى 50293 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.18%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 6.2 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 2.8 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 3.3 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.60% عند مستوى 50035 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

مؤشرات البورصة البورصة المصرية EGX 30

