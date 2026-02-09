إعلان

"التعليم": بدء استقبال أعضاء جدد للجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026

كتب : أحمد الجندي

03:48 م 09/02/2026

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية، واستقبال أعضاء جدد للتسجيل، وذلك من يوم السبت 7 فبراير وحتى الأحد 15 فبراير، في مقار لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة، أن الهدف من هذه الخطوة هو تجهيز الكوادر المؤهلة للإشراف على امتحانات الدبلومات الفنية، وضمان انتظام سيرها وفق القواعد والضوابط المعتمدة.

الأوراق المطلوبة للتقديم

حددت الوزارة المستندات التي يجب على المتقدمين إحضارها للعمل باللجان، وهي:

- بيان حالة معتمد من الإدارة التعليمية أو المديرية والشئون القانونية، موضح به الجزاءات.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- صورة شخصية حديثة.

- استمارة الترشح الخاصة باللجنة التي يرغب المتقدم في العمل بها.

وشددت الوزارة على ضرورة استكمال جميع المستندات لضمان قبول طلب الالتحاق باللجان.

وزارة التربية والتعليم امتحانات الدبلومات الفنية 2026 المدارس الثانوية الفنية

