وزير خارجية إيران: أنا في جنيف بأفكار حقيقية لتحقيق اتفاق عادل ومتوازن

كتب : مصراوي

07:26 ص 17/02/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية في إيران

وكالات

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، برئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، قبيل الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي لطهران.

والتقى عراقجي بجروسي، إذ قال إنه سيلتقي أيضا بوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الذي تستضيف بلاده المحادثات الأميركية الإيرانية في جنيف، الثلاثاء.

وكتب عراقجي على منصة إكس: "أنا في جنيف بأفكار حقيقية لتحقيق اتفاق عادل ومتوازن وما ليس على الطاولة: الخضوع أمام التهديدات".

وفي الوقت الذي أمر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال حاملة طائرات إضافية إلى المنطقة، أجرت إيران، الإثنين، تدريبا بحريا آخر، وفقا للتلفزيون الرسمي.

وأفاد بأن التدريب سيختبر قدرات إيران الاستخباراتية والتشغيلية في مضيق هرمز والخليج وخليج عمان.

وقال ترامب للصحفيين، على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "آير فورس وان" في طريقه إلى واشنطن، حول المحادثات الأمربكية الإيرانية: "سأشارك في تلك المحادثات – بشكل غير مباشر – وستكون مهمة جدا، وسنرى ما يمكن أن يحدث".

وأضاف: "عادة، إيران مفاوض صعب جدا"، واصفا الإيرانيين في البداية بأنهم "مفاوضون جيدون" قبل أن يتراجع ويقول: "أود أن أقول إنهم مفاوضون سيئون، لأنه كان بإمكاننا إبرام صفقة بدلا من إرسال طائرات بي 2 لتدمير إمكاناتهم النووية، واضطررنا لإرسال الطائرات بي 2. مل أن يكونوا أكثر عقلانية".

وتابع ترامب: "أعتقد أنهم يريدون إبرام صفقة ولا أعتقد أنهم يريدون عواقب عدم التوصل إلى اتفاق"، وفقا لسكاي نيوز.

