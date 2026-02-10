بيراميدز يودع 6 لاعبين في الميركاتو الشتوي.. من هم؟
كتب : هند عواد
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
ودع بيراميدز 6 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الشتوية المنقضية، مقابل 5 لاعبين جدد.
وانتهت فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2025-2026، يوم الأحد الماضي 8 فبراير، وذلك في مختلف الدرجات.
ووفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، رحل 6 لاعبين عن صفوف بيراميدز في الانتقالات الشتوية، وهم عبد الرحمن جوده، محمود دونجا، طارق علاء، عبد الرحمن مجدي، محمد رضا بوبو، بلاتي توريه.
وجاءت الانتقالات كالآتي:
بلاتي توريه: بيع إلى أهلي طرابلس الليبي
محمد رضا بوبو: بيع إلى سيراميكا كليوباترا
عبد الرحمن مجدي: إعارة إلى الاتحاد السكندري
طارق علاء: إعارة إلى زد
محمود دونجا: بيع إلى الاتحاد السكندي
عبد الرحمن جوده: إعارة إلى الاتحاد السكندري
اقرأ أيضًا:
"ستُكلف النادي كثيرًا".. خبير لوائح يحذر الأهلي من أزمة أشرف داري
"تم اتخاذ القرار".. مصدر يكشف آخر تطورات أزمة الزمالك وزيزو