بيراميدز يودع 6 لاعبين في الميركاتو الشتوي.. من هم؟

كتب : هند عواد

10:50 م 10/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    بلاتي توريه
  • عرض 4 صورة
    عبد الرحمن جوده
  • عرض 4 صورة
    دونجا

ودع بيراميدز 6 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الشتوية المنقضية، مقابل 5 لاعبين جدد.

وانتهت فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2025-2026، يوم الأحد الماضي 8 فبراير، وذلك في مختلف الدرجات.

ووفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، رحل 6 لاعبين عن صفوف بيراميدز في الانتقالات الشتوية، وهم عبد الرحمن جوده، محمود دونجا، طارق علاء، عبد الرحمن مجدي، محمد رضا بوبو، بلاتي توريه.

وجاءت الانتقالات كالآتي:

بلاتي توريه: بيع إلى أهلي طرابلس الليبي

محمد رضا بوبو: بيع إلى سيراميكا كليوباترا

عبد الرحمن مجدي: إعارة إلى الاتحاد السكندري

طارق علاء: إعارة إلى زد

محمود دونجا: بيع إلى الاتحاد السكندي

عبد الرحمن جوده: إعارة إلى الاتحاد السكندري

بيراميدز الميركاتو الشتوي ترانسفير ماركت

