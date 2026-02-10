إعلان

أمريكا.. رابطة "حكام الولايات" ترفض حضور اجتماعها السنوي مع ترامب

كتب : مصراوي

11:58 م 10/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (أ ب)

تعثر اجتماع سنوي لحكام الولايات الأمريكية والذي كان يعد لفترة طويلة بمثابة تجمع نادر للحزبين بعدما استبعد الرئيس دونالد ترامب الحكام الديمقراطيين من الفعاليات بالبيت الأبيض.

وقالت رابطة حكام الولايات الوطنية إنها لن تعقد بعد الآن اجتماعا رسميا مع ترامب عندما يجتمع مع الحكام في واشنطن في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعدما خطط البيت الأبيض لدعوة الحكام الجمهوريين فقط. وأعلن 18 حاكما ديمقراطيا اليوم الثلاثاء أنهم سيقاطعون عشاء تقليديا في البيت الأبيض.

وكتبت الرابطة "إذا كانت التقارير صحيحة بأنه لم يتم دعوة جميع حكام الولايات لحضور هذه الفعاليات، والتي كانت تاريخيا تشكل فرصا مثمرة للتعاون بين الحزبين، فلن نحضر عشاء البيت الأبيض هذا العام. الحكام الديمقراطيون متحدون ولن يتوقفوا مطلقا عن القتال من أجل حماية الناس في ولاياتنا وجعل الحياة أفضل بالنسبة لهم".

وقال حاكم ولاية أوكلاهوما، كيفن ستيت، وهو جمهوري ورئيس "رابطة حكام الولايات الوطنية" في رسالة اليوم الاثنين إلى زملائه المحافظين حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن البيت الأبيض يعتزم قصر الدعوات لحضور اجتماع العمل السنوي للرابطة، المقرر عقده في 20 فبراير، على الحكام الجمهوريين فقط.

وكتب ستيت: "نظرا لأن مهمة رابطة حكام الولايات الوطنية هي تمثيل جميع الحكام الـ 55، فإن الرابطة لم تعد تعمل كميسر لهذا الحدث، ولم يعد مدرجا في برنامجنا الرسمي".

