أختام مزورة ولحوم "محمومة".. مصادرة 400 كيلو في شبين الكوم (صور)

كتب : مصراوي

11:32 م 10/02/2026 تعديل في 11:59 م
    التحفظ على اللحوم الفاسدة
    قيادات حي غرب شبين الكوم في حملة تفتيشية
    ضبط أختام مزورة على اللحوم بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

وجهت رئاسة حي غرب شبين الكوم بمحافظة المنوفية ضربة قوية لمعدومي الضمير، بضبط 400 كيلوجرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل شارع عمر أفندي الحيوي، وذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة كشفت عن تلاعب خطير بصحة المواطنين باستخدام أختام مزورة لترويج بضائع فاسدة.

لحوم محمومة

وقاد الحملة سيد شعبان، رئيس حي غرب، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور عمرو الزرقاني، وبمشاركة فريق فني ضم الدكتور مادح الشرقاوي والدكتورة إسراء بسيوني والدكتورة إيناس إبراهيم، إضافة إلى ابتسام العربي من مديرية التموين، حيث كشفت الفحوصات أن اللحوم المضبوطة "محمومة" ومذبوحة خارج السلخانة.

إجراءات رادعة

وتبين لرجال الضبطية القضائية وضع المخالفين أختامًا مزورة على اللحوم لإيهام المستهلكين بسلامتها وصلاحيتها، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، ليتم التحفظ الفوري على كافة المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتأكيد استمرار الحملات لضبط الأسواق.

