سقوط "سيدة التأشيرات" بعد نهب مليون جنيه من بسطاء عين شمس

كتب : مصراوي

11:53 م 10/02/2026

تأشيرات الحج والعمرة - تعبيرية

في منطقة عين شمس بالقاهرة، أسدلت الأجهزة الأمنية الستار على نشاط مديرة شركة سياحة وهمية، احترفت المتاجرة بأحلام البسطاء تحت شعار تأشيرات مخفضة.

التحريات كشفت أن المتهمة أدارت كياناً سياحياً بدون ترخيص، واتخذت من منصات التواصل الاجتماعي صيدلية لبث سمومها، حيث روجت لعروض خيالية بأسعار زهيدة للحج والعمرة. وبمجرد وقوع الضحايا في الفخ، كانت تستولي على أموالهم وتمنحهم وعودا زائفة لتختفي الأحلام وتبقى الديون.

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة نجحت في ضبط المتهمة. وبفحص هاتفها المحمول، تفجرت المفاجآت؛ وعُثر على أدلة دامغة ومحادثات تؤكد استيلاءها على مليون جنيه من 11 مواطناً، وثقوا بها وباعوا "الغالي والنفيس" من أجل السفر. وبمواجهتها، أقرت بجريمته.

تأشيرة الحج الحج العمرة نصب احتيال شركة سياحة

