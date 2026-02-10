كواليس المشادة بين النائبين عبد المنعم إمام وسيد سمير في بهو البرلمان

كتب- أحمد العش:

كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن حدوث مشادات كلامية بين النائب عبد المنعم إمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "العدل"، من جهة، والنائب سيد سمير، وكيل لجنة الاتصالات، من جهة أخرى، وذلك في بهو البرلمان اليوم الثلاثاء.

وأكدت المصادر لمصراوي، أنه من المتوقع إحالة الواقعة إلى هيئة مكتب البرلمان للتحقيق فيها، ومعرفة أسباب تلك المشادات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للائحة.

وأشارت المصادر إلى أن المشادة حدثت بسبب طلب "إمام" تحديد جلسة في لجنة الاتصالات لمناقشة طلبات الإحاطة بشأن قضية "الجمارك المفروضة على الهواتف المستوردة من الخارج"، إلا أن رئيس لجنة الاتصالات أحمد بدوي رفض الأمر، وتدخل النائب سيد سمير الذي حاول الإمساك بيد "إمام" لإبعاده عن بدوي، ما أثار غضبه.