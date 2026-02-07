البابا تواضروس يترأس احتفالية تخريج دفعات "تيتش" اليوم بوادي النطرون

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، اليوم السبت، احتفالية تخريج دفعات مؤسسة "تيتش" من أكاديمية الشهيد مار مرقس الرسول، وذلك بحضور عدد من الآباء الأساقفة والكهنة، إلى جانب قيادات المؤسسة، والخريجين، وأسرهم.

وتقام الاحتفالية بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في أول نشاط رعوي له عقب عودته من رحلته العلاجية بالنمسا، إذ أجرى جراحة بإحدى الكليتين تكللت بالنجاح، أعقبها فترة نقاهة.

