سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات السبت

كتب : ميريت نادي

10:34 ص 07/02/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 45 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية السبت 7-2-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4445 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5715 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6670 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7625 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 53360 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76250 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 237137 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 381250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.88% إلى نحو 4964 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

