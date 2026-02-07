الري: إزالة 339 حالة بناء مخالف بفرع رشيد

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف "المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه".

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بقطاع (شبرا - حلوان)، خاصة بمنطقتي منيل شيحة وأبو النمرس، بالتنسيق مع لجنة تصويب التواجدات على أراضي طرح النهر بالقطاع شبرا حلوان وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومحافظة الجيزة، حيث تم حتى تاريخه تنفيذ إزالات لعدد 32 حالة والمتعارضة مع مسار ممشي أهل مصر الجاري الإعداد للبدء في تنفيذه بمنطقة منيل شيحة بطول 8 كم.

وشدد الدكتور سويلم، على استمرار المتابعة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه فيما يتعلق بحماية نهر النيل والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجراه، وعلى أراضي طرح النهر، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات في ظل أهمية نهر النيل شريان الحياة والتنمية للمصريين.

كما أكد استمرار المتابعة لأي أعمال تطوير للمماشي على نهر النيل للتأكد من التزام الجهات المنفذة باستخدام نماذج المماشي التي وضعتها الوزارة لضمان عدم التأثير سلبًا على القطاع المائي لنهر النيل.

جدير بالذكر أنه قد سبق تنفيذ أعمال إزالة لحالات البناء المخالف بفرع رشيد، والتي وصلت إلى 339 حالة، والتي كان من أبرزها إزالة الطريق المخالف وفتح وتطهير مجرى خور جزيرة أبو داوود بمحافظة المنوفية.

ويهدف "مشروع ضبط النيل" لاستعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة كافة التعديات، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجرى النهر، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر، وتحديد خطوط ادارة النهر (خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة)، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه.