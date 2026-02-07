الطقس اليوم| ارتفاع الحرارة مستمر.. والأرصاد تحذر من أتربة عالقة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 27 درجة.

وحذرت الأرصاد، من أتربة عالقة على بعض المناطق المكشوفة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

كما يوجد نشاط رياح أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

