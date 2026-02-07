إعلان

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على شركاء إيران التجاريين

10:32 ص 07/02/2026

دونالد ترامب

د ب أ

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية عقابية على الشركاء التجاريين لإيران وسط توترات مع الجمهورية الإسلامية.

وجاء في أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي يوم الجمعة، إن رسوما جمركية إضافية "قد يتم فرضها على السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة والتي تكون منتجات أي دولة تشتري أو تستورد أو تحصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أي سلع أو خدمات من إيران".

ولم يذكر ترامب أي دولة بشكل محدد، لكنه أشار إلى نسبة 25% كمثال على نسبة الرسوم الجمركية المحتملة.

وقال البيت الأبيض، إن المرسوم ينشئ نظاما يسمح بفرض مثل هذه الرسوم الإضافية على الشركاء التجاريين لإيران.

ومن خلال التهديد بفرض رسوم جمركية عقابية، يسعى ترامب الآن إلى زيادة الضغوط على القيادة الإيرانية.

وقال البيت الأبيض "الرئيس يحمل إيران مسؤولية سعيها لامتلاك قدرات نووية ودعم الإرهاب وتطوير الصواريخ الباليستية وزعزعة الاستقرار الإقليمي وهو ما يعرض أمن الولايات المتحدة وحلفائها ومصالحها للخطر".

