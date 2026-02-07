القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

"غير صحيح".. منشور مثير للجدل من إمام عاشور

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، مساء اليوم، في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة قبائل الجزائري

تقام مباراة الأهلي وشبيبة قبائل الجزائري، في التاسعة مساء اليوم، على ملعب ستاد "حسين آيت أحمد"، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعة، برصيد 8 نقاط، ويحتاج الفوز في مباراة اليوم لحسم تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بالوصول إلى النقطة الـ11.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

تنقل مباريات دوري أبطال أفريقيا، على شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري للبطولة، وتبث مباراة الأهلي وشبيبة القبائل على قناة بي أن سبورتس 5.

