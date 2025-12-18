إعلان

نقيب البيطريين لـ"مصراوي": مصر حققت الاكتفاء الذاتي من صناعة الدواجن

كتب : محمد أبو بكر

03:00 م 18/12/2025

الدكتور مجدي حسن نقيب البيطريين

قال الدكتور مجدي حسن، نقيب البيطريين، إن هناك تعاونًا كبيرًا ومكثفًا بين نقابة الأطباء البيطريين ووزارة الزراعة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الوزارة في دعم قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة.

وأوضح "حسن"، في تصريحات لمصراوي، أن صناعة الدواجن تمثل أحد أهم القطاعات الغذائية في مصر، كونها البديل الأرخص للحوم الحمراء، مشيرًا إلى أن التوسع في هذه الصناعة يسهم بشكل مباشر في تقليل الفجوة الاستيرادية من اللحوم، لافتًا إلى أن صناعة الدواجن باتت قريبة من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، إن لم تكن قد وصلت إليه بالفعل.

وأكد نقيب البيطريين، أن مهنة الطب البيطري تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية والداجنة وضمان جودة وسلامة الغذاء، مشيرًا إلى وجود نقص واضح في أعداد الأطباء البيطريين خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن النقابة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، تعمل على وضع آليات وخطط تهدف إلى سد هذا العجز، بما يضمن استمرار تطوير منظومة الإنتاج الحيواني والداجني وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

