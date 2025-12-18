قريبًا.. مدبولي: حزمة استثنائية لخفض أعباء الدين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المجموعة الاقتصادية تعمل على دراسة وتنفيذ حزمة من الحلول الاستثنائية الهادفة إلى خفض أعباء الدّين، وتسريع مسار الاستدامة المالية.

وأوضح "مدبولي" في مقال نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن تلك الحزمة تتضمن إجراءات متكاملة يجري الانتهاء من ملامحها النهائية، وسيتم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الإعلان عن عدد من هذه الإجراءات خلال الأيام المقبلة، في إطار رؤية واضحة تستهدف تخفيف الضغوط على المالية العامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين أوضاع المعيشة، وتوسيع هامش الإنفاق على الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين.

وأشار مدبولي إلى أنه خلال عام واحد، أصبحت الدولة سدّادًا صافياً للدين الخارجي بنحو 3.4 مليار دولار، رغم بقاء الرصيد الكلي مرتفعًا بفعل تراكمات سابقة.

كما جرى تحويل التزامات قائمة بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمار مباشر طويل الأجل، في خطوة تعكس تغيرًا مقصودًا في السلوك المالي من الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل إلى شراكات أطول أمدًا وأكثر ارتباطًا بالقدرة الإنتاجية، وفق مدبولي، الذي أكد أن هذا الاتجاه يعزز أن الديون طويلة الأجل أصبحت تُمثل نحو 81٪ من إجمالي المديونية، بما يقلل ضغوط إعادة التمويل ويمنح المالية العامة مساحة زمنية أوسع للإدارة.