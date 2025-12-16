إعلان

انخفاض الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب : مصراوي

11:14 ص 16/12/2025

أسعار الخضروات والفاكهة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار البطاطس، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-12-2025، بينما ارتفعت أسعار الطماطم، والخيار الصوب، والكانتلوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و8.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 17 و23 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و30 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الخضروات والفاكهة سوق العبور انخفاض الليمون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعائد يصل لـ23%.. نصيحة مهمة من رئيس البنك الأهلي للعملاء بأفضل أنواع الشهادات
"الفرق يدفع بأثر رجعي".. تفاصيل زيادة الإيجار القديم بعد بدء العمل بالقانون
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026