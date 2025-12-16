انخفضت أسعار البطاطس، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-12-2025، بينما ارتفعت أسعار الطماطم، والخيار الصوب، والكانتلوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و8.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 17 و23 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و30 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.