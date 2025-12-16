بالصورـ محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير ميدان الحرب والسلام بحي شرق

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد أعمال الرصف والتوسعة وإعادة التخطيط الجارية بمحيط ميدان الحرب والسلام بحي شرق، المعروف سابقًا بميدان "أم البطل". وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير الميادين والمحاور المرورية، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، من خلال إعادة تخطيط المدن واستغلال المساحات غير المستغلة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير عام الطرق والنقل، وعيون إبراهيم رئيس حي شرق، والمهندس محمد جمال مدير مشروع وحدة الرصف، إلى جانب ممثلي الشركات المنفذة.

وتفقد المحافظ أعمال الرصف بعد إزالة النافورة القديمة، في خطوة تهدف لتعظيم الاستفادة من المساحات وإعادة تنظيم الحركة المرورية بشكل أكثر كفاءة وأمانًا. وأوضح أن المشروع يشمل توسعة الطرق، وإنشاء حارات تباطؤ، وتحديد أماكن الدوران، بالإضافة إلى رصف نحو 2000 متر مربع، ضمن خطة تستهدف تطوير عدد من الميادين والمحاور الحيوية بالمحافظة للحد من التكدسات المرورية وتحسين المظهر الجمالي.

وشدد أبوالنصر على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة والسلامة، وتقليل تأثير الأعمال على حركة المرور، موجّهًا بتكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع إدارة المرور والجهات المعنية.