انخفضت أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-12-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.60 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.90 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 124.51 جنيه للشراء، و126.08 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء وللبيع.

سعر الريال القطري: 12.03 جنيه للشراء، بتراجع قرشًا، و13.05 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدينار الأردني: 66.40 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و67.09 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

سعر الدينار الكويتي: 153.99 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و154.93 جنيه للبيع، بتراجع 71 قرشًا.