زوجة النني الثانية تحتفل بصعود منتخب المغرب لنهائي كأس العرب

كتب - محمد عبد السلام:

03:03 ص 16/12/2025
نشرت حنان، زوجة النني الثاني، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددا من الصور ومقاطع الفيديو عقب فوز منتخب المغرب على نظيره الإماراتي.

وظهرت زوجة النني الثاني من خلال خاصية "الستوري" على "إنستجرام"، وهي تتابع مباراة المغرب والإمارات، معبرة عن فرحتها باحتفالها بتأهل المنتخب المغربي إلى نهائي بطولة كأس العرب.

زوجة النني الثاني تحتفل بصعود منتخب المغرب لنهائي كأس العرب

وكان منتخب المغرب قد حقق فوزا كبيرا على منتخب الإمارات بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب.

يذكر أن منتخب المغرب توج بلقب كأس العرب مرة واحدة في تاريخه، وذلك عام 2012، فيما يعد منتخب العراق الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 4 ألقاب.

زوجة النني منتخب المغرب كأس العرب زوجة النني الثانية حنان المغربية

