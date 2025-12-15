إعلان

بعد ظهور 700 حفرة في قونية.. انهيارات أرضية تهدد "سلة غذاء" تركيا

كتب : سهر عبد الرحيم

04:05 م 15/12/2025

يواجه حوض قونية في وسط تركيا، أحد أهم الأقاليم الزراعية في البلاد، أزمة متفاقمة نتيجة الانهيارات الأرضية، التي بلغ عددها نحو 700 حفرة.

وسجل تقييم أجرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) ما لا يقل عن 684 انهيارًا أرضيًا يلتهم أراضي زراعية في سهل قونية، وهي منطقة رئيسية لزراعة القمح تُعرف باسم سلة غذاء البلاد، والمحافظات المجاورة.

1_11zon

وقال الخبراء، إن الحفر التي يزيد عمقها عن 200 قدم بدأت بالظهور في العقد الأول من القرن الـ21 مدفوعة بالجفاف الشديد والاستخراج المكثف للمياه الجوفية.

وأظهرت لقطات فيديو التقطتها طائرة مسيّرة هذه الحفر العميقة وهي تُفتت أراضي زراعية.

وأدى الري المكثف لإنتاج بنجر السكر والذرة إلى تسريع استنزاف المياه الجوفية في حوض قونية. وقد انخفض منسوب المياه الجوفية في أجزاء من قونية عشرات الأمتار خلال العقود القليلة الماضية، وفقًا لدراسات جيولوجية تركية.

وبحسب جامعة قونية التقنية، فقد ظهرت أكثر من 20 حفرة انهيارية كبيرة جديدة خلال العام الماضي في منطقة كارابانار بمدينة قونية، ويبلغ عرض بعض هذه الحفر أكثر من 100 قدم وعمقها مئات الأقدام.

2_11zon

المزارعون يشعرون بقلق


أفادت صحيفة "تركيا اليوم"، بأن الانهيارات الأرضية في كارابانار تُهدد الأراضي الزراعية، وبأن المزارعين يشعرون بقلق متزايد إزاء المخاطر الناجمة عن الانهيارات الجديدة.

وفقد بعض المزارعين أراضيهم الزراعية بسبب هذه الانهيارات، أو اضطروا إلى التخلي عن حقولهم المعرضة للخطر.

وبدورها، كثفت السلطات التركية عمليات المراقبة في حوض قونية وأطلقت برامج للحد من عمليات حفر الآبار غير القانونية.

وتاريخيًا قبل العقد الأول من القرن الحالي، شهدت منطقة قونية عددًا قليلًا من الحفر الأرضية، أما الآن، فتظهر العشرات منها سنويًا.

3_11zon

وقال مركز أبحاث الحفر الأرضية التابع للجامعة، إن حوالي 1850 منطقة كانت تُظهر هبوطًا أرضيًا بحلول نهاية عام 2021.

ووفقًا لمرصد الأرض التابع لوكالة ناسا، تعاني تركيا من جفاف حاد، وقد بلغت مستويات المياه في الخزانات في عام 2021 أدنى مستوياتها منذ 15 عامًا.

تركيا الانهيارات الأرضية سلة غذاء

