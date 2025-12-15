إعلان

رسالة شديدة اللهجة من البيت الأبيض لنتنياهو بسبب حماس.. ما القصة؟

كتب-عبدالله محمود:

06:00 م 15/12/2025

ترامب ونتنياهو

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين، بأن البيت الأبيض بعث رسالة شديدة اللهجة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ندد فيها عملية اغتيال القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس رائد سعد.

وأكد المسؤولين الأمريكيين، خلال تصريحات لـ"أكسيوس" اليوم الاثنين، أن البيت الأبيض وصف اغتيال رائد سعد بأنها انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقال المسؤولين أمريكيين، إن وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي ستيف وويتكوف، وجاريد كوشنر، يشعرون بإحباط شديد من نتنياهو.

وأشار المسؤولين أمريكيين، إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تخطر واشنطن أو تستشرها قبل اغتيال القيادي بحماس رائد سعد، مؤكدًا أن البيت الأبيض عبر عن استيائه من اغتيال القيادي رائد سعد لكن رسالته كانت أقل حدة.

وأضاف المسؤولين:"كانت رسالة البيت الأبيض إلى نتنياهو، إذا كنت تريد تشويه سمعتك وإظهار أنك لا تلتزم بالاتفاقيات، فمرحباً بك، لكننا لن نسمح لك بتشويه سمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن توسط في الاتفاق في غزة".

وفي تقرير أكسيوس، قال مسؤول أمريكي مطلع، إن نتنياهو تحول خلال العامين الماضيين إلى منبوذ دولي، لافتًا إلى أن البيت الأبيض يشعر بقلق متزايد إزاء عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن قادة المنطقة لا يثقون في نتنياهو ولديهم اعتراضات واسعة على أي تواصل معه.

البيت الأبيض حماس بنيامين نتنياهو

