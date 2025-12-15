إعلان

الاستخبارات البريطانية: بوتين يختبر الغرب بتكتيكات "تكاد تصل إلى حد الحرب"

كتب : مصراوي

07:13 م 15/12/2025

فلاديمير بوتين

(أ ب)

صرحت رئيسة جهاز الاستخبارات البريطانية (إم أي 6) بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يماطل في جهود إنهاء الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا، ويختبر الغرب بتكتيكات "تكاد تصل إلى حد الحرب".

وقالت بليز ميتريويلي إن بوتين "يطيل أمد المفاوضات" بشأن وقف الصراع، ومازال عازما على إخضاع أوكرانيا وإزعاج أعضاء الناتو".

وأدلت ميتريويلي بهذه التصريحات خلال أول خطاب علني لها منذ توليها رئاسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية قبل شهرين.

بوتين الاستخبارات البريطانية الحرب

