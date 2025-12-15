جراحة عاجلة برأس سدر تنقذ كليتي مريض من "دعامات منسية"

جنوب سيناء - رضا السيد:

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة المسالك البولية في مستشفى رأس سدر، التابع لهيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، في إنقاذ حياة مريض وصل إلى المستشفى وهو يعاني من التهاب حاد هدد سلامة الحالب والكليتين، وذلك نتيجة مضاعفات صحية ناجمة عن وجود دعامات طبية سابقة استلزمت تدخلًا جراحيًا دقيقًا لاستبدالها وإنهاء معاناة المريض.

تشخيص دقيق يكشف مكمن الخطر

صرح الدكتور محمد زيدان، مدير المستشفى، بأن المريض حضر في البداية إلى عيادة المسالك البولية وهو يشكو من آلام والتهابات شديدة بالكليتين، وبمراجعة تاريخه المرضي بدقة تبين خضوعه سابقًا لتركيب دعامة ثانوية في الجانب الأيسر وأخرى في الجانب الأيمن، وقد أكدت الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية والتحاليل التي أجريت له فور وصوله أن هذه الدعامات القديمة هي السبب المباشر وراء الالتهاب الحاد الذي يعاني منه، مما فرض ضرورة طبية ملحة لاستبدالها.

خطة علاجية وجراحة ناجحة

وأوضح مدير المستشفى أن التعامل مع الحالة تم وفق بروتوكول علاجي منظم، حيث جرى حجز المريض بالقسم الداخلي أولًا للسيطرة على الالتهابات وتجهيزه طبيًا للعمليات، وعقب زوال الالتهاب أجرى الفريق الطبي الجراحة التي تضمنت استبدال الدعامتين القديمتين بأخرى جديدة، ثم نُقل المريض إلى القسم الداخلي لاستكمال العلاج والملاحظة، حتى استقرت حالته تمامًا وتقرر خروجه مع التوصية بالمتابعة الدورية بالعيادات الخارجية.

كفاءات طبية بمعايير عالمية

وأشار زيدان إلى أن المستشفى يسعى دائمًا لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية تحت رعاية الهيئة العامة للرعاية الصحية وإشراف الدكتور أيمن رخا مدير فرع الهيئة بالمحافظة، لافتًا إلى أن الجراحة أجريت بواسطة فريق طبي عالي الكفاءة ضم الدكتور عبدالوهاب محمد حسين أخصائي جراحة المسالك البولية، والدكتور إبراهيم محمد عطية استشاري التخدير، والدكتورة سمر عادل عيسى أخصائي التخدير، بمعاونة طاقم التمريض المكون من حسن صباح ومحمود ربيع ومحمد خالد.