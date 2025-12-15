مع بدء الإضراب.. متحف اللوفر يغلق أبوابه أمام السياح

ترجمة- سهر عبد الرحيم:

أُغلق متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، بعدما بدأ الموظفون إضرابًا متواصلًا للمطالبة بتحسين ظروف العمل وإجراء تجديدات عاجلة، مما أدى إلى تعطيل الوصول إلى المتحف الأكثر زيارة في العالم في أحد أكثر أوقات السنة ازدحامًا، وفقًا لما أفادت وكالة "رويترز".

يأتي هذا الانسحاب في الوقت الذي لا يزال فيه المتحف يعاني من آثار السرقة الجريئة التي وقعت في أكتوبر الماضي لمجوهرات بقيمة 88 مليون يورو (103.30 مليون دولار) ومشاكل البنية التحتية الأخيرة بما في ذلك تسرب المياه الذي ألحق الضرر بالكتب القديمة.

ويستقبل متحف اللوفر عادةً حوالي 30 ألف زائر يوميًا. ونظرًا لإغلاق المتحف بشكل روتيني يوم الثلاثاء، فلن يُعاد فتحه قبل الأربعاء، إذ سيتعين على العمال حينها اتخاذ قرار بشأن استمرار الإضراب.

وظل المتحف مغلقًا اليوم الاثنين في موعد افتتاحه المعتاد في التاسعة صباحًا، قبل وقت قصير من التصويت الذي أقرّ الإضراب. وأيّد نحو 400 موظف من أصل 2200 في المتحف هذا الإجراء العمالي.

وأعلن متحف اللوفر في منشور على منصة "إكس": "بسبب الإضراب، المتحف مغلق اليوم".

الشكاوى المتعلقة بظروف العمل

يأتي هذا الإضراب، الذي دعت إليه نقابات CFDT و CGT و Sud، في أعقاب ما وصفوه بـ "تدهور ظروف العمل بشكل متزايد" وعدم كفاية عدد الموظفين.

وقالت النقابات إن الموظفين يعانون من "عبء عمل متزايد باستمرار" و"تعليمات متناقضة" تمنعهم من أداء واجباتهم بشكل صحيح.

وتشمل مطالب النقابات تعيين المزيد من الموظفين الدائمين، لا سيما في مجالي الأمن وخدمات الزوار، وتحسين ظروف العمل. كما تعارض النقابات زيادة أسعار التذاكر بنسبة 45% اعتبارًا من منتصف يناير المقبل للسياح من خارج الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تمويل أعمال التجديد.

خيبة أمل السياح

وصل بعض السياح إلى متحف اللوفر في وقت مبكر من اليوم الاثنين على الرغم من التهديد بالإضراب، ووجدوه مغلقًا.

وقالت جريتشن جونسون، وهي زائرة أمريكية من ولاية تكساس: "عندما وصلنا إلى هنا رأيناهم يأخذون اللافتات التي توضح الوقت ويقلبونها، وقالت إحداها إن متحف اللوفر مغلق"، بحسب "رويترز".

وأضافت جونسون: "ثم صعدنا وسألنا: 'متى سيفتح؟' فقال: 'ربما ليس هذا الصباح، بالتأكيد ليس هذا الصباح".

وعلقت ميليسا فريسفولد، وهي أيضًا من تكساس، على الوضع قائلةً: "بصفتنا سائحين، لا نريد التدخل في سياساتكم. نريد فقط أن نكون لطفاء. لذلك نتفهم متى يحتاج الناس إلى الإضراب".