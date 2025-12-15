الأرصاد تحذر: أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر على هذه المناطق

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور عبر الأقمار الصناعية تشير إلى ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق متفرقة من دمياط وبورسعيد وشمال سيناء.

وأوضحت الهيئة، في بيان قبل قليل، أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تغزر أحيانًا على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تمتد إلى المناطق الداخلية مع تقدم الوقت ولكن تكون أقل حدة، كما أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

