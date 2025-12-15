بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

جدَّدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نفيها جملةً وتفصيلًا ما يتردد عن إقرار زيادات جديدة في شرائح استهلاك الكهرباء، مؤكدةً أنها ملتزمة بتطبيق الأسعار التي تم إقراراها منذ سبتمبر ٢٠٢٤ الماضي.

وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءًا من فاتورة سبتمبر التي تعبر عن استهلاك أغسطس ٢٠٢٤ للاستخدام المنزلي؛ وهي كالآتي:

1 - الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (68 قرشًا).

2 - الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (78 قرشًا).

- المستهلك من 101 إلى ألف ك.و.س/ شهر، كالآتى:

3 - الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (95 قرشًا).

4 - الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (155 قرشًا).

5 - الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (195 قرشًا).

- في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/ شهر كالآتي :

6- الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلووات (210 قروش).

7- الشريحة السابعة في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/ شهر، من صفر لأكثر من 1000 (223 قرشًا).

وتجدر الإشارة إلى أنه عند تجاوز استهلاك هذه الشريحة، سيتم خصم 378 جنيهًا كفرق شرائح.

- الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات): يتم احتساب الاستهلاك لهذه الشريحة من البداية بسعر 2.23 جنيه لكل كيلووات، بزيادة عن السعر السابق الذي كان 1.65 جنيه.

تخفيض استهلاك كهرباء المنزل

وقدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر مجموعة من التوصيات الفعالة لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال؛ خصوصًا مع بلوغ الاستهلاك مستويات مرتفعة؛ لتوفير الأموال وتقليل فواتير الكهرباء، وهي كالتالي:

- تأكد من شحن العداد في بداية كل شهر؛ لضمان ضبطه على نظام الشريحة الأولى، والذي يُعرف بالتحميل الخفيف.

- تحقق من ضبط الوقت والتاريخ بشكل دقيق عند شحن العداد الكهربائي.

- بعد شحن العداد، قم بفصل الكهرباء لمدة ساعتين لتقليل استهلاك الطاقة.

- استثمر في شراء الأجهزة الكهربائية التي تحتوي على برامج لتوفير الطاقة.

- تجنب الاستخدام المفرط وغير الضروري لبعض الأجهزة؛ مثل المراوح والتكييفات والتليفزيونات والأنوار.

