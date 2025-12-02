تعد مشروبات الطاقة وسيلة شائعة للحصول على نشاط سريع، لكن كثيرين يكتشفون لاحقا أنها قد تتركهم أكثر تعبا من ذي قبل.

وفقا لما ذكره موقع eremnews، فإن هذه المشروبات قد تؤدي إلى مشكلات في الجسم والطاقة بدل تعزيزها، خصوصا عند الإفراط في استهلاكها.

5 أسباب لشعورك بالتعب بعد مشروبات الطاقة



الجفاف

تحتوي معظم مشروبات الطاقة على كميات عالية من الكافيين، وهو مدر للبول يزيد فقدان السوائل.

كما يؤدي فقدان الماء إلى التعب، الصداع، تقلصات العضلات، وجفاف الفم، وفي الحالات الشديدة قد يسبب الدوخة، الارتباك، وانخفاض تدفق الدم، ما يقلل الأداء البدني والذهني.

هبوط السكر

تحتوي مشروبات الطاقة على سكريات مضافة مثل الغلوكوز والفركتوز وشراب الذرة عالي الفركتوز.

وتسبب هذه السكريات ارتفاعا سريعا في مستوى السكر بالدم يتبعه انخفاض حاد يعرف بـ "نقص السكر التفاعلي"، مما يؤدي إلى التعب، انخفاض اليقظة، وسرعة الانفعال خلال ساعة إلى ساعتين من الاستهلاك.

أعراض انسحاب الكافيين

الاستهلاك المنتظم لمشروبات الطاقة قد يؤدي إلى الاعتماد على الكافيين، وعند التوقف أو تقليل الجرعة، تظهر أعراض انسحاب مثل الصداع، الغثيان، صعوبة التركيز، العصبية، والشعور بالنعاس الشديد.

التحمل للكافيين

مع الوقت، يتكيف الجسم مع الكافيين، مما يجعل الشخص بحاجة إلى كميات أكبر للحصول على نفس التأثير.

وتفشل المشروبات في رفع النشاط، مع ظهور النعاس، ضعف التركيز، والإرهاق المستمر.

اضطراب دورة النوم

حتى لو ساعدت مشروبات الطاقة على السهر مؤقتا، فقد تؤثر لاحقا على النوم، مسببة الأرق، انخفاض جودة النوم، الاستيقاظ الليلي، والشعور بالنعاس خلال النهار، ما يقلل مستوى الطاقة بشكل عام.