هل الاستثمار في سبائك الفضة آمن؟.. رئيس شعبة الذهب يوضح

كتب- حسن مرسي:

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن سوق الذهب يشهد تحركات لحظية، حيث يمكن أن تتغير الأسعار عدة مرات في اليوم الواحد.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس": "أسعار الذهب تتغير كل دقيقة نتيجة التطورات السريعة في الأسواق المحلية والعالمية".

وأضاف واصف أن تقلبات سعر الذهب ليست ظاهرة جديدة، مشيرًا إلى أنها مستمرة منذ 15 عامًا.

وتابع رئيس الشعبة: "سعر الذهب يتغير نحو 15 مرة يوميًا صعودًا أو هبوطًا، بالتوازي مع التحركات السريعة في أسعار البورصات العالمية".

وأشار إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب إلى أحد أهم العوامل المؤثرة حاليًا، قائلاً: "الحروب العالمية تُعد أحد أهم العوامل المؤثرة في ارتفاع أسعار الذهب، نظرًا لزيادة الإقبال عليه كملاذ آمن في أوقات الأزمات".

وأوضح أن الطلب الكبير من البنوك والصناديق الاستثمارية العالمية يؤثر بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار.

وعن اتجاه بعض المواطنين لشراء سبائك الفضة كوسيلة للادخار، حذر ناصف: "ارتفعت أسعار الفضة بنسبة تصل إلى 80%، والاستثمار فيها يُعد مجازفة مقارنة بالذهب الذي يظل الخيار الأفضل للاستثمار الآمن".

وأرجع إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب ارتفاع أسعار الفضة إلى توسع استخدامها في صناعات التكنولوجيا الحديثة والرقائق الإلكترونية.

وفي رد على ما يُتداول عن وجود سبائك مغشوشة، أوضح رئيس الشعبة: "هذه الأخبار قديمة ويتم إعادة تداولها، ولا توجد مثل هذه الظاهرة في السوق في الوقت الراهن".