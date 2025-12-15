نقابة أطباء الأسنان تحذر: الخريجون الجدد يواجهون خطر البطالة

أكد الدكتور حسين عبدالهادي، الأمين العام للنقابة العامة لأطباء الأسنان، أن أطباء الأسنان حديثي التخرج يعيشون في حالة ترقب وقلق جراء ما وصفه بـ"الأزمة الكبرى" الناجمة عن قرار التكليف حسب الاحتياج.

وقال "عبدالهادي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الشمس"، إن هذا القرار أثر سلبًا على ما يقرب من 3 إلى 4 دفعات من الطلاب كانوا في سنواتهم النهائية عند صدوره، مما جعل مستقبلهم المهني معلقًا.

وأضاف أن الأزمة تفاقمت بسبب التأخير الكبير من قبل وزارة الصحة في الإعلان عن نتائج التكليف لهذا العام.

وتابع: هذا الإعلان كان من المفترض أن يصدر خلال عام من انتهاء سنة الامتياز التي انتهت في نوفمبر 2024، مؤكدًا أن هذا التأخير يتجاوز الإطار الزمني القانوني المحدد.

وحذر الأمين العام للنقابة، من عواقب هذا التأخير قائلًا: "قد يصنع أزمة كبرى جدًا ونحن في الاتجاه إلى البطالة، إذا لم يتم اتخاذ قرار حاسم".

وأكد أن آلاف الأسر المصرية، تُقدر بنحو 12 ألف أسرة، تنتظر هذا القرار بفارغ الصبر لتتمكن من تحديد مساراتها الحياتية والمهنية.

وأشار "عبدالهادي"، إلى أن جذور المشكلة الحالية تعود إلى قرار عام 2022، والمؤجل للتطبيق حتى 2025، الخاص بالتكليف وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

ولفت إلى أن النقابة قد اعترضت على القرار منذ البداية بسبب تطبيقه الفجائي، والذي جاء كنظام "صدمة" للطلاب الذين كانوا على أعتاب التخرج، دون إتاحة وقت كافٍ للتكيف مع المعايير الجديدة.

وأكد أن النقابة كانت قد حذرت مرارًا منذ عام 2015 من سياسة التوسع العشوائي في فتح كليات طب الأسنان دون دراسة حقيقية لاحتياجات السوق مما أدى إلى تضخم هائل في أعداد الخريجين.

وأشار النفيب إلى أن أعداد الخرجين قفزت من حوالي 3000 طبيب سنويًا قبل عقد إلى 12 ألف طبيب حاليًا، في وقت يشهد فيه سوق العمل المحلي والإقليمي حالة تشبع واضحة.

