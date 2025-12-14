كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة كينجز كوليدج لندن أن مادة الثيوبرومين الكيميائية، وهي مركب نباتي يستخلص من الكاكاو، قد تمتلك خصائص مضادة للشيخوخة.

وتم ربط مستويات الثيوبرومين وهو قلويد معروف بسميته للكلاب في دم الإنسان بمؤشرات الشيخوخة البيولوجية، التي تعكس العمر الظاهري للجسم بناء على صحته ووظائفه، بدلا من عدد السنوات الفعلية، وفقا لـ "سوري لايف".

وأوضحت الدراسة، التي شملت 1669 مشاركا أن الأشخاص الذين يمتلكون مستويات أعلى من الثيوبرومين في دمائهم يتمتعون بعمر بيولوجي أقل من أعمارهم الفعلية.

وأشارت الدراسة إلى وجود صلة بين أحد المكونات الرئيسية للشوكولاتة الداكنة والحفاظ على الشباب لفترة أطول.

واختبر الباحثون ما إذا كانت مستقلبات أخرى في الكاكاو والقهوة تظهر صلة مماثلة، لكنهم وجدوا أن التأثير يبدو مرتبطاً فقط بمادة الثيوبرومين.

وأوضح الباحثون أن المركبات النباتية الموجودة في نظامنا الغذائي قد تؤثر على عملية شيخوخة أجسامنا من خلال تعديل آلية تفعيل أو تعطيل الجينات لدينا.

وبعض هذه المركبات، التي تُسمى القلويدات، يمكنها التفاعل مع الآلية الخلوية التي تتحكم في نشاط الجينات وتساهم في تشكيل الصحة وطول العمر.

اقرأ أيضا:

"مالوش علاقة بالنوبة القلبية".. أسباب غير شائعة لـ ألم الجانب الأيمن من الصدر

"تظهر على الوجه".. 5 علامات تدل على تلف الكلى

"عدو خفي".. حسام موافي يحذر مرضى دعامات القلب من هذه العادة (فيديو)

جمال شعبان يكشف 7 نصائح لتقوية المناعة ضد الفيروسات في الشتاء

مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكرواسان