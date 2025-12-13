15 صورة لـ نجوم الفن في حفل زفاف ابنة نادية مصطفى وأركان فؤاد

عبلة كامل: "معنديش صفحة على الفيسبوك ومش هيبقى عندي لحد ما أقابل وجه كريم"

احتفلت المطربة نادية مصطفى وزوجها الفنان أركان فؤاد، بزفاف ابنتهما "همسة" على الشاب أحمد علاء الدين، بحضور المقربين من الأصدقاء ونجوم الفن.

عقد القران الشيخ خالد الجندي، في حفل زفاف أقيم داخل قصر محمد علي بالمنيل، بحضور عدد من نجوم الفن والغناء، أبرزهم المطرب علي الحجار، المطرب مصطفى قمر، المطرب محمود الليثي الفنان حلمي عبد الباقي، المنتج أحمد أيوب، المطرب السوري سهيل يزبك والفنانة ليلى عز العرب والإعلامية سهير جودة.

أزمة نادية مصطفى مع نقابة المهن الموسيقية

شهدت نقابة المهن الموسيقية حالة من الجدل الفترة الماضية، بعد اجتماع عقده نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، والذي كشف خلاله عن وجود مشاكل داخل بعض ادارات النقابة، مما دفعه للمطالبة بتحويل عدد من المسؤولين، إلى جهات التحقيق المختصة، للتأكد من سلامة الإجراءات الإدارية والمالية خلال الفترة الماضية.

وأعلنت نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية في بيان لها عن مطالبتها بإحالة ملف الإسكان داخل النقابة إلى النيابة مع الحديث عن وجود فساد به.

وقالت في بيانها: "أخوتي وأخواتي أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، كما تعودتم مني الصراحة، أؤكد بكل وضوح أنني كنت أول من طالب منذ اللحظة الأولى لدخول السيد النقيب العام إلى النقابة، ومع إعلانه دائما أمامي عن وجود شكوك بوجود فساد في ملف الإسكان، فطالبت أكثر من مرة أن يحال هذا الملف للنيابة العامة ويتم اتخاذ موقف قانوني واضح وصريح لبيان عما إذا كان هناك مخالفات من عدمه حفاظاً على حقوق النقابة وأموالها".

وأضافت:"أجدد التزامي الكامل بمواصلة السعي للوصول للحقيقة الكاملة بكل شفافية وبكل احترام للإجراءات القانونية والمؤسسية إحقاقاً للحق وصوناً لكرامة من حملوا الأمانة بأمان وإخلاص".

اقرأ أيضا..

بالصور- رومانسية كندة علوش وعمرو يوسف في رحلة نيلية بأسوان

"عباية وطرحة".. جلسة تصوير جديدة لـ يارا السكري مع "الحمام"