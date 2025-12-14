كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون من إيطاليا والولايات المتحدة وأستراليا أن الأنظمة الغذائية النباتية للأطفال، عندما يتم اتباعها بشكل متوازن مع تدعيمها بالمكملات الغذائية المناسبة، تدعم النمو الصحي وتوفر فوائد صحية مهمة.

وحلل الباحثون بيانات أكثر من 48000 طفل ومراهق حول العالم ممن اتبعوا أنماطا غذائية مختلفة، لدراسة التأثيرات الصحية والنمو وكفاية التغذية.

ووجد الباحثون أن الأنظمة النباتية غنية بالعناصر الغذائية، لكنها قد تؤدي إلى نقص بعض العناصر الأساسية إذا لم يتم تعويضها بالأطعمة المدعمة أو المكملات الغذائية، وفقا لـ "ميديكال إكسبريس".

وأظهرت الدراسة أن الأطفال النباتيين الذين يمتنعون عن تناول اللحوم والأسماك، لكنهم يتناولون منتجات الألبان والبيض، يستهلكون كميات أكبر من الألياف، الحديد، حمض الفوليك، فيتامين C والمغنيسيوم مقارنةً بآكلي اللحوم. في المقابل، كانت لديهم كميات أقل من الطاقة، البروتين، الدهون وفيتامين D وB12 والزنك.

كما أظهرت النتائج أن الأطفال النباتيين كانوا أقل بدانة وأخف وزنا وأقصر قامة قليلا، مع انخفاض مؤشر كتلة الجسم وكتلة الدهون ومحتوى المعادن في العظام.

ولاحظ الباحثون أيضا أن مستويات فيتامين B12 لم تكن كافية دون تناول مكملات أو أغذية مدعمة، وأن تناول الكالسيوم واليود والزنك غالبا ما كان عند الحد الأدنى من النطاقات الموصى بها، ما يجعلها عناصر أساسية يجب الانتباه إليها للأطفال النباتيين.

وكان تناول الكالسيوم منخفضا بشكل خاص لدى هؤلاء الأطفال".

الفوائد الصحية

أظهرت الدراسة أن الأطفال النباتيين والنباتيين الصارمين أظهروا مؤشرات صحية قلبية وعائية أفضل من الأطفال الذين يتناولون اللحوم، مع انخفاض مستويات الكوليسترول الكلي وLDL (الكوليسترول "الضار").

ويؤكد الباحثون أن الأنظمة الغذائية النباتية خيار صحي للأطفال إذا تم التخطيط لها بعناية، ويمكن أن توفر مزايا بيئية وصحية. وينصحون بالاستعانة بأخصائيي تغذية وأطباء أطفال لضمان تلبية جميع الاحتياجات الغذائية، مع التركيز على العناصر الأساسية مثل فيتامين B12 والكالسيوم واليود والحديد والزنك.

