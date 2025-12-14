تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتب- أحمد الخطيب:
سعر صرف الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش و9 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأحد 14-12-2025، بينما ارتفع في بنكي قناة السويس، والتعمير الإسكان، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.