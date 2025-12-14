ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية تعاملات الأحد 14-12-2025، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3830 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4924 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5745 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6565 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 45960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 65657 جنيهًا،

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 204193 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 328285 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45% الى نحو 4299 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.