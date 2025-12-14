إعلان

ورش فنية وتوزيع جوائز.. ختام مهرجان الكاريكاتير المصري اليوم

كتب- محمد شاكر:

08:00 ص 14/12/2025

مهرجان الكاريكاتير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يشهد متحف محمود مختار، اليوم الأحد، ختام فعاليات الدورة الخامسة من معرض "عيد الكاريكاتير المصري – نسخة طوغان"، التي أقيمت هذا العام في أجواء احتفالية مميزة تعكس حالة البهجة التي يعيشها المصريون بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وجاءت هذه الدورة تكريمًا لاسم الفنان الكبير الراحل أحمد طوغان، أحد أبرز رواد فن الكاريكاتير في مصر والعالم العربي، ونُظِّمت بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية والجمعية المصرية للكاريكاتير خلال الفترة من 4 إلى 14 ديسمبر، وسط إقبال لافت من عشاق فن الكاريكاتير والفنون البصرية، حيث شهدت قاعات العرض حضورًا يوميًا من الزوار والفنانين والطلاب ومحبي الإبداع الساخر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مهرجان الكاريكاتير متحف محمود مختار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد مقتل جنديين.. واشنطن تكشف تفاصيل كمين داعش للقوات الأمريكية في سوريا
طقس الأحد.. القاهرة 21 درجة وتحذير من الشبورة وأمطار على هذه المناطق