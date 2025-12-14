ورش فنية وتوزيع جوائز.. ختام مهرجان الكاريكاتير المصري اليوم

يشهد متحف محمود مختار، اليوم الأحد، ختام فعاليات الدورة الخامسة من معرض "عيد الكاريكاتير المصري – نسخة طوغان"، التي أقيمت هذا العام في أجواء احتفالية مميزة تعكس حالة البهجة التي يعيشها المصريون بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وجاءت هذه الدورة تكريمًا لاسم الفنان الكبير الراحل أحمد طوغان، أحد أبرز رواد فن الكاريكاتير في مصر والعالم العربي، ونُظِّمت بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية والجمعية المصرية للكاريكاتير خلال الفترة من 4 إلى 14 ديسمبر، وسط إقبال لافت من عشاق فن الكاريكاتير والفنون البصرية، حيث شهدت قاعات العرض حضورًا يوميًا من الزوار والفنانين والطلاب ومحبي الإبداع الساخر.