أرسلت الفنانة الكبيرة عبلة كامل تسجيلا صوتيا عرضته الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "الصورة" المعروض على قناة "النهار".

ووجهت عبلة كامل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قراره برعاية كبار الفنانين، إلى جانب طمأنة جمهورها ومحبيها بعد تداول شائعة تعرضها لوعكة صحية، وهو ما نفاه نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي في بيان رسمي.

وعن انتشار العديد من الصفحات الموثقة باسمها على مواقع التواصل الاجتماعي قالت: "أنا معنديش صفحة ومكانش عندي صفحة ومش هيبقى عندي صفحة لغاية ما اقابل وجه كريم ، وانا دايرتي مغلقة جدا وقافلة على نفسي وعلى اللي حواليا كمان، كلنا دايرتنا مغلقة علينا، وأي تصريح بيبقى مش على لساني ولا على لسان اللي حواليا".

آخر أعمال الفنانة عبلة كامل

كانت آخر مشاركات الفنانة الكبيرة عبلة كامل في الدراما التلفزيونية بالجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" عام 2018.

تدور أحداث الجزء الأخير من المسلسل حول ازدياد النيران بين نصرة، والعمدة هارون خاصة بعد دخول نصرة السجن مرة ثانية، بعد اتهامات ظالمة من قبل هارون، حيث تشهد صراعات قوية بين الاثنين.

وشارك ببطولة المسلسل كل من رياض الخولي، أحمد سلامة، رانيا فريد شوقي، تأليف مجدي صابر، إخراج مصطفى الشال.

