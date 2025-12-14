كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا عن فائدة فحوصات الماموجرام الروتينية للكشف عن سرطان الثدي.

وأظهرت الدراسة أن ذلك لا يقتصر فقط على الكشف المبكر عن السرطان، بل تقدم أيضا معلومات هامة قد بشأن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، التي تعد السبب الرئيسي للوفاة بين البالغين.

ووجد الباحثون أن صور الأشعة السينية يمكن أن تكشف عن تراكم الكالسيوم في شرايين الثدي، مما يشير إلى وجود تصلب في الأوعية الدموية، وفقا لـ "مديكال إكسبريس".

ويشير مدى تراكم الكالسيوم في شرايين الثدي وتطور التكلسات الظاهرة في صور الماموجرام إلى احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل.

ووجد الباحثون أن النساء اللواتي يعانين من تكلس الشرايين الذي يتطور مع مرور الوقت، لديهن خطر متزايد للإصابة بأمراض خطيرة، مثل النوبة القلبية، والسكتة الدماغية، وفشل القلب، والوفاة.

ويساعد تقييم تكلس الشرايين في الثدي على تحسين قدرتنا على التنبؤ بالمخاطر والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وبالنسبة لبعض المرضى، قد يوصي الأطباء بإجراء فحص بالأشعة المقطعية لتحديد ما إذا كان هناك تراكم للكالسيوم في الشرايين التاجية، وهي الأوعية الدموية التي تُغذي القلب.

ويمكن لهذه الأداة تحسين أدوات تقييم مخاطر أمراض القلب والسكتة الدماغية بالنسبة للنساء.

