اليوم.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة المرج

يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد قليل، سوق اليوم الواحد، بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير المنتجات بكميات كبيرة للمواطنين، خاصة السلع الأساسية واللحوم والدواجن، جعل الوزارة تتوسع في مبادرة أسواق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة.

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الافتتاح مقرر له الساعة العاشرة صباحًا بحضور وزير التموين ومحافظ القاهرة وعدد من القيادات التنفيذذية، مشيرة إلي هذا السوق بالتعاون المشترك بين المحافظة ووزارة التموين، ويأتي ضمن خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة.

ويهدف السوق إلى توفير احتياجات الأسر من السلع الغذائية عالية الجودة، بأسعار تقل عن مثيلاتها المتداولة في الأسواق المحلية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومحاصرة أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار.