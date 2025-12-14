خلال 12 ساعة..الدفاع الروسية تعلن إسقاط 235 مسيرة أوكرانية



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه منذ الساعة 23 مساء أمس السبت حتى الساعة 7 صباح اليوم الأحد قامت أنظمة الدفاع الجوي باعتراض وتدمير 141 طائرة مسيرة أوكرانية.

أوضحت الدفاع الروسية في بيان لها، أن معظم المسيرات المعادية تم إسقاطها في مقاطعة بريانسك 35 طائرة، وجمهورية القرم 32، وفي إقليم كراسنودار 22 ومقاطعة تولا 15، ومقاطعة كالوجا 13، فيما دُمرت البقية في مقاطعات كورسك، وريازان وروستوف، وبيلغورود، ولينينغراد، وسمولينسك، وبسكوف، ونوفغورود، ومنطقة موسكو.

وحسب البيان، فقد وصل إجمالي المسيرات الأوكرانية التي تم تدميرها خلال ساعات المساء والليلة الماضيين إلى 235 طائرة، بعد أن تم إسقاط 94 مسيرة في الفترة من الساعة 20 إلى الساعة 23 مساء أمس.

وكانت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي فرضت قيودا مؤقتة لفترات زمنية متفاوتة على حركة الطيران في عدد من المطارات الروسية، بما فيها تلك الواقعة في منطقة موسكو، وفقا لروسيا اليوم.