مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

بعد 46 ثانية.. من سجل أسرع هدف في الدوري الإنجليزي 2025/26؟

كتب : محمد القرش

11:16 م 13/12/2025

الدوري الإنجليزي

خطف هوجو إيكيتيكي، مهاجم ليفربول، لقب صاحب أسرع هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026، وذلك بعدما هز شباك برايتون في ملعب آنفيلد بعد مرور 46 ثانية فقط من صافرة البداية، في المباراة التي أقيمت اليوم 13 ديسمبر.

وبهذا الهدف، حطم مهاجم الريدز الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم مالك ثياو، مدافع نيوكاسل يونايتد، والذي سجل هدفا بعد 52 ثانية في شباك إيفرتون، وهو الرقم الذي لم يصمد سوى أسبوعين فقط.

وتشهد الجولات الأخيرة ظاهرة الأهداف المبكرة، حيث جاءت 4 من أسرع 5 أهداف في الموسم خلال الأسبوعين الماضيين فقط، ومن أبرزها هدف فيل فودين (مانشستر سيتي) ضد ليدز يونايتد في الثانية 59، وهدف نيكولا ميلينكوفيتش (نوتنجهام فورست) العكسي في الثانية 83.

أسرع الأهداف في الدوري الإنجليزي 2025-26

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هوجو إيكيتيكي ليفربول الدوري الإنجليزي أسرع هدف في الدوري الإنجليزي

