الإنجليز أحن عليه مننا؟.. عمرو أديب: محمد صلاح يستحق الدعم لا الإحباط

أكد الإعلامي عمرو أديب أن محمد صلاح يواجه إحباطًا غير مبرر من بعض الجماهير المصرية، مهاجمًا الانتقادات التي طالت الفنان أحمد السقا بسبب دعمه لـ صلاح في رسالة باللغة الإنجليزية بالتزامن مع محنته الأخيرة مع ناديه ليفربول.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن صلاح عاد بقوة في مباراة ليفربول، مضيفًا أن نزوله حرك الفريق وأنقذه من التعثر، مع صناعة أسيست وفرص قاتلة.

أوضح أديب أن الجمهور الإنجليزي احتضن صلاح بحرارة عند نزوله وخروجه، مشيرًا إلى أنهم أحن عليه من بعض المصريين الذين ينتقدونه بشدة.

وتابع الإعلامي عمرو أديب أن صلاح حطم أرقامًا قياسية جديدة، مؤكدًا أنه لم يأتِ لاعب مصري مثله في الخارج ولن يأتي، وأن الانتقادات تنبع من إحباط عام وليس تقييمًا رياضيًا.

أكد أديب، أن بعض التعليقات على السوشيال ميديا تحولت إلى سفالة ودعوات للعنف، داعيًا إلى الحد الأدنى من الإنسانية في الرأي المخالف.