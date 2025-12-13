إعلان

شماريخ ورقص.. أجواء صاخبة في حفل حنة أحمد عبد القادر بالدقهلية

كتب : رامي محمود

11:46 م 13/12/2025
    رقص احمد عبدالقادر لاعب النادي الاهلي فى حنته بالدقهلية
    رقص احمد عبدالقادر لاعب النادي الاهلي فى حنته بالدقهلية

الدقهلية – رامي محمود:

احتفل أحمد عبد القادر، نجم النادي الأهلي لكرة القدم، بـحفل حنته وسط عائلته وأهالي قريته "طنبارة" بمحافظة الدقهلية، وذلك قبل أيام من حفل زفافه المقرر إقامته بمدينة المنصورة.

ونظمت أسرة اللاعب سرادقًا كبيرًا أمام المنزل لاستقبال المهنئين، حيث بدأت الاحتفالات بتجهيز مأدبة غداء ضخمة للحاضرين، شملت ذبح عجول وتجهيز الطعام بأيدي نساء القرية.

وقدمت العائلة مائدة إطعام كبيرة لجميع الأهالي وزملاء وأصدقاء اللاعب، تبعها احتفالية صاخبة أشعلت خلالها الشماريخ والألعاب النارية، وتفاعل خلالها اللاعب وأهالي القرية بالرقص على أنغام الـ DJ.

ومن المقرر أن يحتفل اللاعب بزفافه نهاية الأسبوع الجاري في القاعة الماسية بنادي تجديف الشرطة بشارع المشاية السفلية بالمنصورة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن وزملائه اللاعبين بالنادي الأهلي والأندية الأخرى.

أحمد عبد القادر الدقهلية حنة أحمد عبدالقادر

