"7 ثوان تضيع صحيتك".. حسام موافي يحذر الشباب من هذه العادة

أطلق الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تحذيرا إلى الشباب بشأن السمنة ومخاطرها الصحية، مؤكدا أنها باتت تبدأ في مراحل عمرية مبكرة، ما يستدعي دق ناقوس الخطر مبكرا.

واستعرض موافي، خلال برنامجه «ربي زدني علما» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، حالة شاب يبلغ من العمر 15 عاما يعاني من سمنة مفرطة، إذ بلغت كتلة جسمه 30.5، وهو رقم وصفه بـ"الخطير" في هذه السن الصغيرة، داعيا إلى تبني نمط حياة صحي، قائم على الإرادة، وممارسة الرياضة، والابتعاد عن الطعام الجاهز.

وقال موافي إن السمنة أصبحت في الدول الغنية تعرف بأنها مرض الفقراء، بينما تعد في الدول الفقيرة مرض الأغنياء"، مشيرا إلى أن تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية – مثل الشوكولاتة والوجبات السريعة – من أبرز أسباب تفشي السمنة بين المراهقين.

وحذر من الانخداع بمظهر الوجبات الصغيرة، مؤكدا أن السندويتش الصغير قد يحمل كمية كبيرة من السعرات التي تتحول إلى دهون ضارة، لافتا إلى أن متعة الطعام لا تستغرق سوى 7 ثوان في الفم، لكن أثرها قد يمتد لسنوات على الصحة.

ورغم تأكيده على الدور الإيجابي لممارسة الرياضة في تحسين الحالة النفسية والصحة العامة، شدد موافي على أن الرياضة وحدها ليست كافية لإنقاص الوزن ما لم يصاحبها نظام غذائي سليم، موضحا أن ساعة كاملة من المشي قد تحرق فقط 241 سعرة حرارية، أي ما يعادل نصف رغيف خبز.