وصفة طبيعية تحارب الالتهاب وتسرع فقدان الوزن

كتبت- شيماء مرسي

الكركم مضاد طبيعي وقوي للالتهابات، وعند تناوله مع ملعقة من العسل، يعتقد أن هذا المزيج يعزز مستويات مضادات الأكسدة في الجسم، ويقلل الالتهاب ويسهم في فقدان الوزن.

وقالت خبيرة التغذية الأمريكية تريسي بريجمان: "اتباع نظام غذائي صحي يرتكز على الأطعمة المضادة للالتهابات، مثل الكركم والعسل، يمكن أن يكون عاملا مساعدا وفعالا في عملية إنقاص الوزن"، وفقا لـ "فري ويل هيلث".

وأضافت: "يعتمد النظام الغذائي المضاد للالتهابات على قاعدة غذائية غنية تشمل كميات وافرة من الألياف، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الضرورية ومجموعة متنوعة من المركبات الكيميائية النباتية الفعالة".

وهذا النظام الغذائي الصحي الشامل (المضاد للالتهابات) يحفز فقدان الوزن، خاصة عند مقارنته بالنظام الغذائي الغربي السائد، الذي يتميز بتركيزه العالي على السكريات المكررة، واللحوم المصنعة، والدهون المشبعة، وافتقاره للألياف والمواد المغذية الأساسية.

ومع ذلك، مجرد إضافة الكركم والعسل إلى نظام غذائي غني بالأطعمة المسببة للالتهابات قد لا يُحدث فرقا كبيرا أو فعالا في عملية إنقاص الوزن.

وقد يؤثر الالتهاب المزمن على الجسم بأكمله؛ ويجب اتخاذ خطوات مُتعددة باستمرار لتقليل الالتهاب".

وقد يزيد الالتهاب المزمن من مقاومة الأنسولين، ويمكن للمواد الكيميائية الالتهابية أن تحفز الشهية وتخزن الدهون، كما أن الالتهاب لديه القدرة على إبطاء عملية حرق الدهون.

ويمكنك إنقاص وزنك بتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة المضادة للالتهابات باستمرار، والحصول على قسط كافٍ من النوم، والحفاظ على نمط حياة نشط.

فوائد صحية أخرى

يستمد الكركم خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة من مركب طبيعي، أو بوليفينول، يُسمى الكركمين. يقول بريجمان: "إنه غني أيضًا بالمواد الكيميائية النباتية التي يُمكن أن يكون لها فوائد صحية وقائية في مكافحة السرطان وأمراض القلب".

ويحتوي العسل بشكل رئيسي على السكر إلى جانب الأحماض الأمينية والمعادن والفيتامينات التي تعطيه فوائد مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

وتقول بريغمان: "تُظهر الأبحاث التي أُجريت على العسل أن مضادات الأكسدة قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وفي تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي، وقد تقدم فوائد مضادة للاكتئاب والقلق".

لكن فيما يتعلق بالكركم والعسل، فإن الإفراط في تناولهما لا يعني بالضرورة فوائد صحية أكبر.

والكركم يحتوي على نسبة عالية من الرصاص، وقد يسبب الإفراط في تناوله تداخلاً مع بعض الأدوية المسيلة للدم، وزيادة خطر الإصابة بحصى الكلى.

اقرأ أيضا:

مكون في مستحضرات التجميل قد يدمر المناعة ويسبب اضطراب الهرمونات

تسبب النوبة القلبية والأرق.. احذر تناول "القهوة" مع هذه الأدوية

خطر خفي.. عرضان ليليان يكشفان الإصابة بالسرطان

إذا كنت تعاني من نقص فيتامين د.. قد يؤلمك هذا المكان في جسمك

4 أطعمة قد تسبب الخرف.. احذر الإفراط في تناولها