"منها رطوبة الجسم".. 5 فوائد رائعة للخيار على صحتك

الخيار ليس مجرد خضار منعش للصيف، بل يحتوي على فوائد صحية مذهلة وغير متوقعة تعزز الجسم من الداخل وتدعم حيويته.

إليك 5 فوائد مذهلة لـالخِيار قد لا تعرفها من قبل وفق موقعي "Cleveland Clinic"، "Healthline".

يروي الجسم ويحافظ على ترطيبه

يتكون الخيار حوالي 96% من الماء، ما يجعله خيارًا ممتازًا لتعويض السوائل ودعم وظائف الجسم الحيوية مثل الهضم وتنظيم الحرارة.

يدعم صحة العظام والوقاية من الهشاشة

يحتوي على فيتامين K ومعادن تساعد على امتصاص الكالسيوم، مما يعزّز كثافة العظام ويقلّل خطر الكسور.

يسهم في تحسين الدورة الدموية وصحة القلب

بفضل البوتاسيوم والألياف والمركّبات النباتية، يساعد الخيار في خفض ضغط الدم وتحسين صحة الشرايين.

يساعد في التحكم بمستوى السكر وإدارته

مؤشره الجلايسيمي منخفض، ويحتوي على مضادّات أكسدة تدعم استقرار السكر، ما يجعله مناسبًا لمن يسعى للوقاية أو إدارة السكري.

يُحسن صحة الجلد والبشرة

رطوبته العالية ومركّبات مثل السيليكا تساهم في تجديد البشرة، تقليل الانتفاخ، والتخفيف من التهيّج أو آثار الشمس.