"لو بتفكر تتجوز بطلها".. حسام موافي يحذر الشباب من عادة خطيرة

كتب - أحمد الضبع

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تحذيرا شديد اللهجة إلى الشباب من مخاطر التدخين وتعاطي الحشيش، مؤكدا أن سن 24 عاما يعد من أخطر المراحل العمرية في ملف الإدمان، مطالبا المقبلين على الزواج بالإقلاع عن هذه العادات فورا.

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما" على قناة «صدى البلد»، أن العديد من المشكلات الصحية التي يعاني منها الشباب، مثل آلام المعدة والقولون، قد لا تكون ناتجة عن أسباب عضوية فقط، بل ترتبط بعادات سلوكية ضارة، أبرزها التدخين وتعاطي المواد المخدرة.

وأشار إلى أن النيكوتين يتسبب في التهابات بجدار المعدة، قد تتطور إلى قرحة، كما أن الحشيش يؤثر سلبا على نمط التغذية والهضم، ما ينعكس مباشرة على صحة الجهاز الهضمي.

وأكد موافي أن التعامل مع هذه الحالات يتطلب تدخل طبيب نفسي متخصص، مشددا على أن الإقلاع عن الحشيش لا يمكن أن يتم بالإرادة وحدها دون دعم علاجي ونفسي.

كما أشار إلى أهمية دور الأسرة في مراقبة اختيارات الأبناء ودوائرهم الاجتماعية، إذ غالبا ما تبدأ رحلة الإدمان من "صديق".

واختتم حديثه بالتنويه إلى أن أضرار التدخين تشمل ارتفاع احتمالات الإصابة بالأورام في المعدة، والقولون والكبد والدم، وهو ما يتطلب وعيا وقائيا أكبر بين الشباب وأسرهم، مضيفا: "لو بتفكر تتجوز بطل التدخين".

اقرأ أيضًا:

5 فوائد لتناول كوب من عصير الأناناس على جسمك

أنغام تخطف الأنظار بفستان أسود مرصع بالألماس في موسم الرياض 2025

مجوهراتها تخطت الـ 2 مليون جنيه.. نيللي كريم تتألق بإطلالة فاخرة

"سر اللون البرتقال".. رزان مغربي تخطف الأضواء في أحدث ظهور

احرص عليه.. مشروب أخضر يغسل السموم ويقوي المناعة