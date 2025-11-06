أصوات وإنذارات من جسدك.. إشارات مبكرة قد تدل على سرطان الحلق

كتبت- نرمين ضيف الله:

سرطان الحلق من السرطانات التي تتطور بصمت في بداياتها، إذ قد تختلط أعراضه الأولى مع مشكلات شائعة مثل نزلات البرد أو التهاب الحنجرة.

لكن الأطباء يؤكدون أن هناك علامات مميزة إذا استمرت لفترة طويلة، تستوجب مراجعة الطبيب فورًا، لأن الكشف المبكر يزيد فرص العلاج بنسبة تتجاوز 80% في كثير من الحالات.

أعراض سرطان الحلق وفق "هيلث لاين".

بحة الصوت أو تغير نبرته لفترة طويلة

تغير الصوت المستمر من أوضح العلامات المبكرة لسرطان الحلق، خصوصًا إذا استمر لأكثر من أسبوعين دون تحسن.

ووفقًا لموقع Johns Hopkins Medicine، فإن الأورام التي تصيب الأحبال الصوتية تعيق حركتها، مما يؤدي إلى خشونة أو ضعف في الصوت قد يزداد تدريجيًا مع الوقت.

وفي بعض الحالات قد يختفي الصوت تمامًا لفترات قصيرة.

ألم أو صعوبة عند البلع

الشعور بألم أو حرقة عند البلع، أو الإحساس بأن الطعام يعلق في الحلق، قد يكون من العلامات الأولى للإصابة.

ويحدث ذلك عندما يبدأ الورم في تضييق مجرى الحلق أو الضغط على الأعصاب المسؤولة عن البلع.

إذا استمر هذا العرض لأكثر من أسبوعين رغم العلاج، يُنصح بالفحص المبكر.

تورم في الرقبة أو كتلة غير مؤلمة

وجود كتلة صغيرة أو تورم غير مؤلم في الرقبة قد يكون إشارة إلى تضخم العقد اللمفاوية بسبب انتشار مبكر للخلايا السرطانية.

سعال مزمن أو ألم في الأذن

السعال الجاف أو المستمر الذي لا يرتبط بنزلة برد، وكذلك الألم في الأذن دون وجود عدوى ظاهرة، قد يكونان علامات إنذار غير مباشرة.

يحدث ذلك لأن الأعصاب التي تربط الحلق بالأذن يمكن أن تنقل الألم من منطقة الورم إلى الأذن، مما يسبب شعورًا بعدم الراحة أو الطنين المستمر.

فقدان وزن غير مبرر وتعب مستمر

في مراحل لاحقة، قد تظهر أعراض عامة مثل انخفاض الوزن دون سبب واضح، وإرهاق دائم أو ضعف في الشهية.

توضح American Cancer Society أن هذه الأعراض تنتج عن استهلاك الجسم للطاقة أثناء مقاومة الورم، وهي من العلامات التي تستدعي تقييمًا شاملًا.