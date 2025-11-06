علامات لا يجب تجاهلها.. أعراض تكشف إصابتك بسرطان الرحم مبكرًا

كتبت- نرمين ضيف الله:

سرطان الرحم من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء، وينشأ عادة في بطانة الرحم التي تنمو وتُطرح شهريًا خلال الدورة الشهرية.

يُصيب هذا المرض غالبًا النساء بعد سن اليأس، لكنه قد يظهر في أعمار أصغر نتيجة اضطرابات هرمونية أو عوامل وراثية.

ورغم خطورته، فإن اكتشافه المبكر يرفع نسب الشفاء بشكل كبير، لذا يُنصح بعدم تجاهل أي أعراض غير معتادة في الدورة أو الإفرازات المهبلية، وفق "Mayo Clinic".

نزيف مهبلي غير طبيعي

النزيف المهبلي بعد انقطاع الدورة أو حدوث نزيف بين الدورات من أهم علامات إنذار سرطان الرحم.

إفرازات مهبلية غير معتادة

إلى جانب النزيف، قد تظهر إفرازات مهبلية غير مألوفة مثل إفراز سائل مصحوب بدم أو إفراز لونه مختلف أو له رائحة تغيرت.

ألم أو ضغط في الحوض

تشعر المرأة بما يشبه ضغطاً أو ثَقَلاً في منطقة الحوض أو أسفل البطن، أو ألماً مزمناً لم يسبق له مثيل، أو تغير في الإحساس عند الجلوس أو المشي أو تغيير الوضع.

ألم أو شعور بعدم الراحة أثناء الجماع أو التبول

بعض حالات سرطان الرحم تسبب أعراضاً محيطة بمنطقة الحوض تشمل ألم أثناء الجماع (عند بعض النساء)، أو شعور بحرقة أو ألم أثناء التبول، أو تكرار في التبول دون سبب واضح.

فقدان وزن غير مفسر أو تعب شديد

عند تطور المرض أو انتشاره، قد تظهر أعراض أقل شيوعاً لكن مهمة مثل فقدان وزن غير متوقع، شعور عام بالإرهاق المستمر، أو شعور بالشبع المبكر وانتفاخ البطن.