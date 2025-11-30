تؤثر العديد من العوامل مثل الروتين والعادات الغذائية وأنماط النوم على الجهاز الهضمي، مما قد يؤدي إلى الإمساك أثناء السفر.

ورغم ذلك، من الممكن اتباع خطوات للمساعدة في الحفاظ على انتظام حركة الأمعاء.

وفيما يلي، إليك 5 نصائح ذهبية لتجنب الإمساك أثناء السفر، وفقا لموقع "فري ويل هيلث.

الحفاظ على رطوبة الجسم

لضمان راحة جهازك الهضمي أثناء السفر، احرص دائما على الترطيب الجيد، كما أن الجفاف يسهم في حدوث الإمساك؛ فالجسم يحاول الحفاظ على الماء عن طريق سحبه من البراز، وهذا يجعله أكثر صلابة وأصعب في المرور.

وأفضل خيارات المشروبات هي: الماء، وعصائر الفاكهة الطبيعية، والحساء (الشوربة).

كما ينبغي تقليل مشروبات الكافيين مثل القهوة والشاي والكولا، لأنها تعتبر مدرة للبول.

تناول إفطار جيد

يمكن منع الإمساك أثناء السفر من خلال تناول وجبة إفطار دسمة، ويفضل أن تكون غنية بالدهون الصحية.

تناول المشروبات الدافئة

يجب شرب سوائل دافئة في الصباح، مثل القهوة أو الشاي أو الحساء، وتحتوي القهوة على مركبات فعالة تسهم في تنشيط حركة الأمعاء وتحفيز عملية الهضم.

مع ذلك، قد ترغب في تجنب شرب القهوة المحتوية على الكافيين لبقية اليوم، لأن الإفراط في تناول الكافيين قد يسبب الجفاف ويفاقم الإمساك.

تناول وجبات كاملة

أثناء السفر، قد نلجأ لتناول الطعام بسرعة ونحن واقفون، لكن، لتحفيز عملية الهضم بشكل فعال، يحتاج جسمك إلى وجبة أكبر.

والوجبات الرئيسية تحفز الأمعاء بقوة أكبر، مما يضمن حركة منتظمة، لذا، حاول تناول الطعام ببطء، وأكل وجبة كاملة بدلا من الوجبات الخفيفة السريعة.

تناول الكثير من الألياف

الألياف الغذائية ضرورية للحفاظ على حركة أمعاء منتظمة، ما يساعد على الوقاية من إمساك السفر.

من المصادر الجيدة للألياف: الفواكه، والخضراوات، والخبز والحبوب الكاملة.

